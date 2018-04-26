ESOGÜ’de ’Kariyer Günleri 2018’ buluşması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen ’Kariyer Günleri 2018’, ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleriyle, firma temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdikleri etkinliğin açılışında konuşan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Karamancıoğlu, dördüncüsünü düzenledikleri etkinliğe bu sene 34 firmanın katıldığını, bu firmaların sunum yaparak, sponsor olarak ve standlar kurarak etkinliğe destek sağladıklarını belirtti. ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’yle endüstriyi buluşturmak amacıyla düzenlenen bu organizasyonun hem öğrenciler hem de firmalar için son derece destekleyici olduğunu belirten Karamancıoğlu, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin bölümleri ve öğretim elemanları hakkında bilgiler vererek fakültenin sanayi işbirlikleriyle ilgili gelişmelerini anlattı.

Ardından etkinliğe gelen firma temsilcileri yaptıkları sunumlarda kendi firmalarının ürün ve hizmetlerini tanıtarak, iş ve staj olanaklarıyla ilgili öğrencileri bilgilendirdiler. Sunumlarının sonunda gelen soruları cevaplandırarak, öğrencilerle öneri ve deneyimlerini paylaştılar.

Program sonunda yapılan plaket töreninde etkinliğe destek veren firma temsilcilerine Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Karamancıoğlu tarafından plaket takdim edildi.