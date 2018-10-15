10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 17-19 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) düzenlenecek.Atabetül Hakayık’ın basılışının 100. yıldönümü adına, sempozyum ESOGÜ Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sempozyuma çok sayıda yurt dışından ve yurt içinden bilim insanı katılacak. Sempozyum hakkında ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca bilgiler verdi. Ağca, "10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde başlayacaktır. Eskişehir halkımız sempozyuma davetlidir. Geniş bilgi, dunyadiliturkce2018.ogu.edu.tr adresinden öğrenilebilir" dedi.
ESOGÜ’de Türkçe Sempozyumu başlıyor
10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 17-19 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) düzenlenecek.Atabetül Hakayık’ın basılışının 100. yıldönümü adına, sempozyum ESOGÜ Kongre Kültür Merkezi’nde...