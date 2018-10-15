ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:00

ESOGÜ’de Türkçe Sempozyumu başlıyor

10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 17-19 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) düzenlenecek.Atabetül Hakayık’ın basılışının 100. yıldönümü adına, sempozyum ESOGÜ Kongre Kültür Merkezi’nde...

ESOGÜ'de Türkçe Sempozyumu başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 17-19 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) düzenlenecek.

Atabetül Hakayık’ın basılışının 100. yıldönümü adına, sempozyum ESOGÜ Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sempozyuma çok sayıda yurt dışından ve yurt içinden bilim insanı katılacak. Sempozyum hakkında ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca bilgiler verdi. Ağca, "10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde başlayacaktır. Eskişehir halkımız sempozyuma davetlidir. Geniş bilgi, dunyadiliturkce2018.ogu.edu.tr adresinden öğrenilebilir" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku