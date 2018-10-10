ESKİŞEHİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:36

ESO’nun fuarları sürüyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ve sanayicilerin bir araya gelerek ortak iş yapabilme kültürünün artırılması hedeflenen fuarlar devam ediyor.Bu kapsamda Eskişehir’in Tekstil, Kâğıt, Mukavva, Ambalaj ve Mobilya İmalat...

ESO'nun fuarları sürüyor
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ve sanayicilerin bir araya gelerek ortak iş yapabilme kültürünün artırılması hedeflenen fuarlar devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir’in Tekstil, Kâğıt, Mukavva, Ambalaj ve Mobilya İmalat Sanayi sektörlerini bir araya getiren fuar ESO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Fuarın açılışına AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da katıldı.

Fuarda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Şuana kadar ciddi şekilde katılımlar oldu. Birbirlerini hiç tanımamış insanlar bir araya geliyor ve çok güzel geri bildirim alıyoruz. Haftaya plastik fuarı, sonrasında ise Beyazeşya Ana Sanayi fuarını gerçekleştireceğiz. Kasım ayının sonuna kadar fuarlarımız devam edecek. Bunun yanında, yerli malı haftasını yine bir başka fuar etkinliği ile kutlayacağız” dedi.

İthalatın önüne geçilecek

Bu fuarın en önemli özelliğinin ithalatın önünü kesmek için gerçekleştirileceğini açıklayan Kesikbaş, “Yurtdışından ithal ettiğimiz malzemeleri yerli malı haftasında sergileyeceğiz ve bu ürünlerin yerli üretimlerini kimler yapabilir göreceğiz. Fuarlarımız dışında İstanbul’da, Eskişehir tanıtım günleri yapılacak, Bursa ile havacılık ve raylı sistemler kümeleri üzerinde beraber nasıl bir sinerji yaratabiliriz, onu konuşuyoruz. Birbirimizi tanıdıkça potansiyelimizin artığını görüyoruz” diye belirtti.

Ücretsiz kullanım

Sanayi Odası içerisinde değişiklik ve yeniliğe gittiklerini belirten Kesikbaş, “Tekstil ve Mobilya grubu olarak burayı tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz. Toplantı salonumuz, 200 kişilik fuar alanımız, eğitimler için 40 kişilik salonumuz var. Burası size ait, bayi toplantılarınız, ürün çekimleriniz, seminerleriniz, eğitimleriniz gibi ihtiyaçlarınıza yönelik tüm salonlarımızı ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Alt kat tamamen sanayicilerimize açık" dedi.

Ambalaj İmalat Sanayinde faaliyet gösteren ve 5. Meslek Komitesi Başkanı olan Ahmet Kahveci de, sanayicilere sektörde karşılaştıkları problemleri kendilerine iletmelerini ve beraber çözüm yolları aramalarının gerektiğini söyledi.
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