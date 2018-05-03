Evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir’de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Şirintepe Mahallesi Kır Sokak’ta bulunan bir evde çıktı. Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında evde bulunan K.Y. (32) ve F.Y. (54) dumandan etkilendi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çıkan yangın ile ilgili araştırmalar devam ediyor.