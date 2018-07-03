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03 Temmuz 2018 Salı 16:14

Fen İşleri Müdürlüğü 8 noktada çalışmalarını sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca, Yeşiltepe, Sütlüce, İhsaniye, Yenibağlar, Çanakkkıran, Satılmışoğlu ve Mollaoğlu Mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde...

Fen İşleri Müdürlüğü 8 noktada çalışmalarını sürdürüyor
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Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca, Yeşiltepe, Sütlüce, İhsaniye, Yenibağlar, Çanakkkıran, Satılmışoğlu ve Mollaoğlu Mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de eş zamanlı çalışan ekipler, Çamlıca, Yeşiltepe ve Sütlüce Mahallerinde bozulan asfalt yolları onarıyor. Çanakkıran ve Mollaoğlu Mahallelerinde ise kilit taş döşeme, kaldırım ve tratuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, İhsaniye Mahallesi’nde de kilit taş döşüyor. Ekipler aynı zamanda Yenibağlar ve Satılmışoğlu Mahallelerinde de çalışıyor. Yenibağlar Mahallesi Karargahönü Sokak’ta yenileme çalışmasını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Satılmışoğlu Mahallesi’nde de yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
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