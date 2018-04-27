Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan stajyer avukat tutuklandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Örgütlü Suçlar Soruşma Bürosu tarafından hakkında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılan stajyer avukat Fazilet B.’yi kentte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi
FETÖ şüphelisi stajyer avukat tutuklandı
Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan stajyer avukat tutuklandı.