FETÖ şüphelisi stajyer avukat tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Örgütlü Suçlar Soruşma Bürosu tarafından hakkında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılan stajyer avukat Fazilet B.’yi kentte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.