ESKİŞEHİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:13

FETÖ’den aranan 2 zanlı Eskişehir’de yakalandı

İzmir ve Antalya’daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı Eskişehir’de yakalandı.

FETÖ'den aranan 2 zanlı Eskişehir'de yakalandı
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İzmir ve Antalya’daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı Eskişehir’de yakalandı.

Eskişehir-Kütahya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.S. isimli şahsı gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ise, Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı belirlenen E.İ.’yi şehir merkezinde yakaladı.

Öte yandan zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.
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