FETÖ/PDY üyesi olmaktan gözaltı kararı verilen astsubay yakalandı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında görevli muvazzaf astsubay E.B. hakkında, ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheli E.B., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Tokat’a gönderileceği öğrenildi.