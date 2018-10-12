Filistin için ayağa kalktılar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Eskişehir Şubesi, İsrail tarafından Filistin’in Gazze ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’e yapılan işgal ve zulmüne karşı ayağa kalktı.

İHH Eskişehir Şubesi, bugün cuma namazı çıkışında Reşadiye Camii’de, Gazze’ye destek olmak adına, ‘Gazze’ye yardım Cuma’sı’ başlığı altında bir basın açıklama düzenledi. Açıklamasını, İHH Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş okudu.

Musa Karadaş, açıklamasına şü sözlere yer verdi;

“İki milyon nüfusu ile yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalışıyor. Mısır ve işgalci İsrail rejimin sınır kapıların kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmeler, Gazze’de hayat durdurma noktasına getirdi. Gazze Şehridi’ne uygulanan karar, hava ve deniz ablukası 12. yılında artarak devam ediyor. Bu abluka Gazze Şeridi’nde yaşyan 2 milyon Filistinliyi hedef almış durumda. Abluka 2006’dan bu yana arkasında 4 bin 631’den fazla şehit ve 20 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırı ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde yetmişsine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü. Gazze’de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissedilmektedir. Bugün burada ve tüm Türkiye’de Gzze dostlarıyla Siyonist İsrail’in bu hukuksuz uygulamasına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm bu hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Filistin’deki zulmünü artıran İsrail’e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. Son olarak Türkiye’yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgal durdurmaya ve tüm Gazzeli kardeşlerimize yardıma çağırıyoruz”.

Basın açıklamada Eskişehir Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluş (STK) üyeleri cumadan çıkan vatandaşlar katıldı.