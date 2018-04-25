’Geleneksel Türk-İslam Sanatları Sergisi’ açıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın eşinin himayesinde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ’Geleneksel Türk-İslam Sanatları Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılışı kurdele kesimi ile yapıldı. 41 parça farklı türde eserden oluşan sergiye davetliler yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışında konuşan Enstitü Müdürü Durna Gülşen, amaçlarının geleneksel sanatları tek bir çatı altında toplayarak öğrenmek isteyenlere ışık olmak olduğunu söyledi. Gülşen, "Türk-İslam sanatları, kültürün temel düsturlarını içinde barındırıp özelliklerini, geleneklerini yansıtır. Zamanları, mekanları aşarak gelişen güçlü ve köklü bir geçmişe sahip olan bu sanat, aynı ruh birliği içerisinde farklı biçim ve renklerle yapılmış tasarım ve eserlerin bütünüdür. Tüm dünyayı etkileyen kendi kültürlerini, tarihini anlatan mesajlardır. Geleceğe kendinden bir iz bırakmanın en güzel yolunun sanat eserleri olduğunu bilerek ve inanarak yaklaşık bir buçuk yıldır birbirinden değerli büyük emek ve titizlikle çalışılan hat sanatı, tezhip sanatı, minyatür sanatı, naht sanatı ve ebru sanatından oluşan 41 parça eseri bu sergide sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim gayemiz, Olgunlaşma Enstitüsü’nde usta-çırak ilişkisi ile öğrenilen geleneksel sanatlarımızı tek bir çatı altında toplayarak, işinin ehli sanatçılarımız tarafından icra edilmesini sağlamak ve öğrenmek talebi ile gelenlere de bir ışık olmaktır" diye konuştu.

Diğer yandan serginin açılışına; Vali Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak, İl Milli Eğitim Müdür Necmi Özen, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen ve çok sayıda davetli katıldı.