ESKİŞEHİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:23

‘Geleneksel Türk-İslam Sanatları Sergisi’ ziyaretçilerini bekliyor

Eskişehir’de, ‘Olgunlaşma Enstitüsü’nün yaklaşık 1 yıllık çalışması ile ortaya çıkan ‘Geleneksel Türk-İslam Sanatları Sergisi’ ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.Açılışı geçtiğimiz çarşamba günü, Eskişehir...

‘Geleneksel Türk-İslam Sanatları Sergisi' ziyaretçilerini bekliyor
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Eskişehir’de, ‘Olgunlaşma Enstitüsü’nün yaklaşık 1 yıllık çalışması ile ortaya çıkan ‘Geleneksel Türk-İslam Sanatları Sergisi’ ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Açılışı geçtiğimiz çarşamba günü, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde yapılan sergi, hat, ebru, tezhip, minyatür ve naht sanatlarından oluşuyor. Toplam 41 çalışmadan oluşan sergi ile geleneksel sanatları bir araya getirip, vatandaşlara sunmak hedefleniyor.

"Daha önce Eskişehir’de bu kadar kapsamlısı olmamıştı"

Serginin 5 kişilik bir ekibin azimli çalışmaları ile ortaya çıktığını ifade eden Hattat Serap Tepedelen, emeklerinin karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Serginin, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak’ın himayesinde gerçekleştiğini belirten Tepedelen, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Sergimiz, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlandı. Geleneksel sanatlarımızın hepsini içine alıyor. Daha önce Eskişehir’de bu kadar kapsamlısı olmamıştı. Hat, ebru, tezhip, minyatür, naht sanatlarının hepsini yer verildi. Sergide Osmanlı padişahlarına ağırlık verildi. Padişahlarımızın portreleri çalışıldı. Hattat olan padişahların eserleri birebir takliden çalışıldı. Şair olan padişahlarımızın şiirlerinden alıntılar var. Vurucu güzel sözlerini istifleyip, yazı haline getirdik. Bütün bu sanatlarımızı bir araya toplamak ve sunabilmekti amacımız. Valimizin eşi Kevser Çakacak hanımefendinin himayesinde gerçekleşti bu çalışma. 5 kişi çalıştık ve çalışmalarımızı yaklaşık 1 senede tamamladık. Sırf bu sergi için hazırlandık. Pazartesi gününe kadar ilgi duyan vatandaşlarımız ziyaret edebilecekler. Biz de kendilerini dört gözle bekliyoruz.”

Sergi, 30 Nisan Pazartesi gününe kadar Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.
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