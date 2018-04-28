ESKİŞEHİR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:27

Genç aşıktan sürpriz evlenme teklifi

Eskişehir’in önemli sembollerinden biri olan Porsuk Çayı, her yıl olduğu gibi bu yılda romantik anlara ev sahipliği yapıyor.Porsuk Çayının kenarı yine sürpriz bir evlilik teklifiyle şenlendi. Romantik bir teklif için arkadaşlarıyla organizasyon...

Genç aşıktan sürpriz evlenme teklifi
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Eskişehir’in önemli sembollerinden biri olan Porsuk Çayı, her yıl olduğu gibi bu yılda romantik anlara ev sahipliği yapıyor.

Porsuk Çayının kenarı yine sürpriz bir evlilik teklifiyle şenlendi. Romantik bir teklif için arkadaşlarıyla organizasyon yapan Furkan Terli, üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazan bir pankart hazırladı. Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde yürüyen çiftin karşısına hazırlanan pankart açıldı. Gördüğü pankart karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Rabia Can, ne yapacağını şaşırdı. Çevredeki vatandaşların gözleri önünde dizlerinin üzerine çöken Terli, kız arkadaşına teklifini yaptı. Hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan Can, büyük bir sevinçle "evet" dedi. Çevredeki vatandaşlar ise alkışlarla genç çiftin mutluluğuna şahitlik etti.
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