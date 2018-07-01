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01 Temmuz 2018 Pazar 14:07

Gençler bağlama çalmayı öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen bağlama eğitimleri 20 kursiyerin katılımı ile başladı.Gençlik Merkezlerince programlanan yaz dönemi kursları kapsamında gerçekleştirilen bağlama eğitimleri başladı. 27 Haziran...

Gençler bağlama çalmayı öğreniyor
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen bağlama eğitimleri 20 kursiyerin katılımı ile başladı.

Gençlik Merkezlerince programlanan yaz dönemi kursları kapsamında gerçekleştirilen bağlama eğitimleri başladı. 27 Haziran tarihinde 17-30 yaş arasında 20 kişinin katılımı ile başlayan eğitimler kapsamında, kursiyerler temel müzik eğitimi ile bağlama çalmayı öğrenecek. Akran eğitim modeli ile planlanan eğitimler 6 hafta boyunca haftada 1 gün ve 2’şer saat olarak gerçekleştiriliyor. Kursiyerler eğitimleri tamamlamalarının ardından, bağlama çalabilecek seviyeye gelmiş olması planlanıyor. Gönüllü ve yeterliliği bulunan eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katılan kursiyerler, herhangi bir müzik aleti çalabilmenin kişiye birçok sosyal ve psikolojik fayda sağladığını belirtiyor.
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