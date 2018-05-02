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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:01

Gençlik Haftası Futbol Turnuvası heyecanlı müsabakalara sahne oluyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Haftası Futbol Turnuvası heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.Yunus Emre Spor Tesisleri’nde 16 takımın katılımı ile gerçekleşen ve ilk tur maçları ile...

Gençlik Haftası Futbol Turnuvası heyecanlı müsabakalara sahne oluyor
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Haftası Futbol Turnuvası heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri’nde 16 takımın katılımı ile gerçekleşen ve ilk tur maçları ile başlayan turnuvada galibiyet alan takımlar 3-4 Mayıs tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak. Ardından yarı final müsabakaları 6-7 Mayıs tarihlerinde, turnuvada finale kalan 2 takımın mücadelesi ile 3’üncülük maçı ve kupa töreni ise 9 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Takımların 9 as ve 3 yedek olmak üzere 12 kişiden kurulduğu turnuvada tüm katılımcılar 18-30 yaş arası lisanssız oyunculardan oluşurken maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu’nda görevli hakemler düdük çalıyor. Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekipleri de müsabakalar sırasında saha kenarında hazır bulunuyor. Öte yandan turnuvayı kazanan takımın tüm oyuncuları, 2018 yılı içerisinde diledikleri zaman kullanabilecekleri Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde 1 aylık havuz üyeliği ile ödüllendirilecek.

Gençlik Haftası Futbol Turnuvası’na katılan takımlar ise şu şekilde: Dereboyu, Kadavva, İnşaat United, UMYO, Avrupai, Power Puff Girls, Golden Legs, Spurs, Anadolu Kartalları, Normandiya, Alanyalılar, Anatolian Badgers, Haddini Bilbao, Sağ Ol Paulo, F.C Kolay ve #şehringençliknoktası
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