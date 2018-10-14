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14 Ekim 2018 Pazar 14:02

Gençlik Merkezlerinde yoğun mesai

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) yer alan kol, kulüp ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmaya devam ediyor.Gençlik Merkezleri, son olarak Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde...

Gençlik Merkezlerinde yoğun mesai
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Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) yer alan kol, kulüp ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmaya devam ediyor.

Gençlik Merkezleri, son olarak Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde ESOGÜ İzcilik Kulübü ile toplantı yaptı. Yapılan toplantıda yüzlerce öğrenci yer alırken, katılımcılara izcilik ile ilgili bilgi verildi. Toplantıda ayrıca Gençlik Merkezleri ve İzci Kulübünün birlikte gerçekleştireceği çalışmalar planlandı. Merkezlerin üniversitelerde bulunan kulüpler ile birlikte çalışmaya devam edeceğini söyleyen yetkililer, bu tür toplantıların sıklıkla gerçekleştirileceğini belirtti.
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