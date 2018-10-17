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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:55

Genel-İş’ten Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcileri ile bir araya geldi.Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK’e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) temsilcilerini ağırladı....

Genel-İş'ten Başkan Ataç'a ziyaret
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DİSK’e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) temsilcilerini ağırladı. Genel-İş Eskişehir temsilcisi Günay Ayaz ve Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı Tepebaşı A.Ş. bünyesinde görev yapan sendika temsilcileri, Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen ziyarette sendika faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini belirten Başkan Ataç da sendikalaşmanın önemini belirterek, “Tepebaşı Belediyesi olarak sendikal örgütlenmeyi her zaman destekledik. Belediye personellerinin sendikal oluşumlar içerisinde olması herkes için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Sizlerle de dostane ilişkilerimiz var, sendikalar ile işbirliği ve uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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