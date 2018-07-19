Geri dönüşüm geleceğe ışık tutuyor

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geri kazanım uygulamaları ile...

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geri kazanım uygulamaları ile hem bilinçli tüketim alışkanlığı kazanılması sağlanıyor hem de atık oluşumu engelleniyor.

2018 yılı Ocak - Haziran dönemi verilerine göre, Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 734 bin 373 kilograma ulaştı.

Diğer yandan çevre için büyük bir tehlike unsuru olan atık bitkisel yağlar ve piller konusunda da her geçen gün daha fazla kişinin bilinçlenerek çevre korumasına katkı yapması sağlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, evlerinde atık bitkisel yağlarını biriktiren vatandaşlar için muhtarlıklarda, belde evlerinde, okullarda ve camilerde toplama noktası yer alıyor. 2018 Ocak - Haziran döneminde Tepebaşı ilçesinde toplanan atık yağ miktarı 90 bin kilogram oldu.

Ocak - Haziran döneminde Tepebaşı ilçesinde toplanan tekstil atığı miktarı 20 bin kilograma ulaşmış durumda. Belediye yetkilileri, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Geri dönüşümün geleceğimiz açısından taşıdığı önemin farkındayız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürürken, Tepebaşı ilçesi yaşayanları da gerekli duyarlılığı göstererek, çevreye ve geleceğe sahip çıkıyor. Daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için geri dönüşüm çalışmaları devam edecek” ifadelerini kullandı.