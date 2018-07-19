ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:25

Geri dönüşüm geleceğe ışık tutuyor

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geri kazanım uygulamaları ile...

Geri dönüşüm geleceğe ışık tutuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geri kazanım uygulamaları ile hem bilinçli tüketim alışkanlığı kazanılması sağlanıyor hem de atık oluşumu engelleniyor.

2018 yılı Ocak - Haziran dönemi verilerine göre, Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 734 bin 373 kilograma ulaştı.

Diğer yandan çevre için büyük bir tehlike unsuru olan atık bitkisel yağlar ve piller konusunda da her geçen gün daha fazla kişinin bilinçlenerek çevre korumasına katkı yapması sağlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, evlerinde atık bitkisel yağlarını biriktiren vatandaşlar için muhtarlıklarda, belde evlerinde, okullarda ve camilerde toplama noktası yer alıyor. 2018 Ocak - Haziran döneminde Tepebaşı ilçesinde toplanan atık yağ miktarı 90 bin kilogram oldu.

Ocak - Haziran döneminde Tepebaşı ilçesinde toplanan tekstil atığı miktarı 20 bin kilograma ulaşmış durumda. Belediye yetkilileri, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Geri dönüşümün geleceğimiz açısından taşıdığı önemin farkındayız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürürken, Tepebaşı ilçesi yaşayanları da gerekli duyarlılığı göstererek, çevreye ve geleceğe sahip çıkıyor. Daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için geri dönüşüm çalışmaları devam edecek” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku