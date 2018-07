Güneş arabası Eskişehir’de

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından geliştirilen yeni nesil güneş enerjili araç “B.O.W İSTKA” test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turu kapsamında Eskişehir’e geldi.

İstanbul, Çanakkale ve Bursa’dan sonra Eskişehir’e geldi. Araç, yapılan kontrollerin ardından şehir merkezinde test sürüşüne çıktı. Güneş enerjisiyle çalışan araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İTÜGAE proje yürütücüsü ve İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, “Bizim bu Türkiye turuna çıkmamızdaki hedef hem halkımızın teknolojiye olan farkındalığının artması hem de bu takımda geliştirdiğimiz yeni teknolojileri araç üzerinde, uzun yolda deneyebilmekti. Aynı zamanda şu anki arkadaşlarımız önümüzdeki gelecek olan yarışmalara hazırlanıyorlar. Yarışmalar uzun yol yarışmaları ve şu an ön eskort arka eskort kullanımlarına da alışarak yarışmaya hazır hale geliyorlar. Aynı şekilde İstanbul Teknik Üniversite’sinde şu an tanıtım günleri sürmekte. Biz de bu tanıtım günlerine ek olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde insanlara göstermek ve gençlerimize örnek olmak istiyoruz. Şu ana kadar 790 kilometreye yakın yol yaptık. Bu yolun büyük bir kısmında güneş arabamızla beraber ilerledik. Ama bazı kısımlarda araca İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtanın vermiş olduğu çekici desteği var bize. O çekiciyle getirdik. Bu uzun yollarda aracı sürmek, yüksek hızlara çıkabilmek bizim için büyük bir deneyim ve geliştirdiğimiz teknolojileri görebilme şansı veriyor. Bu tur kapsamında 16 Temmuz’da Çanakkale Şehitler Abidesi’ne gittik. Orada şehitlerimizi ziyaret ettik. Onların bize bırakmış olduğu bu vatana sahip çıktığımızı göstermek istedik. 17 Temmuz’da Bursa’ya gittik. Bursa’da Ticaret Sanayi Odası’na, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin evine aynı zamanda Heykel Meydanı’nda ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Devamında buraya, Eskişehir’e geldik. Bugün sabah Devrim Arabalarını ziyaret ettik. Çünkü Devrim Arabaları bizim için büyük bir kilit taşı. Onun hikayeleri bizi çok etkiliyor. Bu bağlamda onu ziyaretimizi de değerli buluyoruz. Buradan hedefimiz ise Ankara’ya devam edip Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde son bulmak. Yarın itibariyle Ankara’da olacağız. Yarın itibariyle de külliyeye gitmeyi hedefliyoruz. Projede toplamda 32 öğrenci çalışmakta. 12 farklı bölümden 32 farklı öğrenci çalışmakta. Bu öğrencilerden her biri aracın farklı bölümlerinde görev almakta ve ortaya bu ürün çıkmakta. Bu ürünü yapmak bizim 1.5 senemizi aldı. Bu 1.5 sene içerisinde çok çalıştık. Normal derslerimize ek olarak bu projede bulunmak insanları zorlayan bir süreç. Bu bağlamda kendim de dahil öğrenci arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin yürüttüğü 14 yıllık çalışmanın ürünü olan aracın sonraki durağı Ankara olacak. Yeni nesil güneş enerjili aracın 5 günlük turunun son durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.