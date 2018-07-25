Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hızır Ayık’ın acı günü

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis ÜyesiHızır Ayık’ın babası Hacı Halil İbrahim Ayık dün gece vefat etti.Ak Parti Günyüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazik Ayık’ın da dedesi de olan 88 yaşındaki Halil İbrahim Ayık, bir...

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis ÜyesiHızır Ayık’ın babası Hacı Halil İbrahim Ayık dün gece vefat etti.

Ak Parti Günyüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazik Ayık’ın da dedesi de olan 88 yaşındaki Halil İbrahim Ayık, bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Merhum Ayık’ın cenaze namazı bugün öğlen namazına müteakiben Ayvalı mahalle camisinde kılındı. Cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda ilçe halkının yanı sıra AK Parti Milletvekili Harun Karacan, eski milletvekili Salih Koca, Belediye Başkanı Remzi Arayit, Ak Parti eski İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Günyüzü İlçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin de katıldı. Namazın ardından cenaze mahalle mezarlığına defnedildi.