ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hızır Ayık’ın acı günü

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis ÜyesiHızır Ayık’ın babası Hacı Halil İbrahim Ayık dün gece vefat etti.Ak Parti Günyüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazik Ayık’ın da dedesi de olan 88 yaşındaki Halil İbrahim Ayık, bir...

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hızır Ayık'ın acı günü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis ÜyesiHızır Ayık’ın babası Hacı Halil İbrahim Ayık dün gece vefat etti.

Ak Parti Günyüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazik Ayık’ın da dedesi de olan 88 yaşındaki Halil İbrahim Ayık, bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Merhum Ayık’ın cenaze namazı bugün öğlen namazına müteakiben Ayvalı mahalle camisinde kılındı. Cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda ilçe halkının yanı sıra AK Parti Milletvekili Harun Karacan, eski milletvekili Salih Koca, Belediye Başkanı Remzi Arayit, Ak Parti eski İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Günyüzü İlçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin de katıldı. Namazın ardından cenaze mahalle mezarlığına defnedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku