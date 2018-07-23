ESKİŞEHİR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:31

Günyüzülü hacılar Mekke yolunda

Bu yıl kutsal toprakları gidecek Günyüzülü hacılar uğurlandı.Dün gece saat 23:00’ de Eskişehir Kurtuluş mahallesinden otobüsle Ankara’ya hareket eden hacı adayları, sabah saat 06:00’ da uçakla Mekke’ye gittiler. Dualar ve Kur’an-ı...

Günyüzülü hacılar Mekke yolunda
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Bu yıl kutsal toprakları gidecek Günyüzülü hacılar uğurlandı.

Dün gece saat 23:00’ de Eskişehir Kurtuluş mahallesinden otobüsle Ankara’ya hareket eden hacı adayları, sabah saat 06:00’ da uçakla Mekke’ye gittiler. Dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle uğurlanan hacı adayları ve yakınları duygulu anlar yaşadı.
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