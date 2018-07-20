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20 Temmuz 2018 Cuma 10:45

Günyüzü’nde Ak Parti danışma meclisi toplantısı yapıldı

Günyüzü’ nde Ak Parti temmuz ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.Ak Partili üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantının ev sahipliğini, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin yaptı. Danışma meclisi toplantısına...

Günyüzü'nde Ak Parti danışma meclisi toplantısı yapıldı
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Günyüzü’ nde Ak Parti temmuz ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.

Ak Partili üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantının ev sahipliğini, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin yaptı. Danışma meclisi toplantısına ilçedeki üyelerin yanı sıra, Ak Parti İl Başkanı Murat Özcan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt ta katıldı.
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