Günyüzü’ nde Ak Parti temmuz ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.Ak Partili üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantının ev sahipliğini, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin yaptı. Danışma meclisi toplantısına ilçedeki üyelerin yanı sıra, Ak Parti İl Başkanı Murat Özcan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt ta katıldı.
Günyüzü’nde Ak Parti danışma meclisi toplantısı yapıldı
Günyüzü’ nde Ak Parti temmuz ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.Ak Partili üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantının ev sahipliğini, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin yaptı. Danışma meclisi toplantısına...