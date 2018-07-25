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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:22

Günyüzü’nün meşhur ’Zili’ kilim motiflerini çantalara dokuyor

Günyüzü Kayakent mahallesinde yöreye özgü ’Zili’ kilim motifleri birbirinden güzel çantalara dönüşüyor.Kayakent mahallesinde ikamet eden Halide Yıldırım, evinde boşta duran eski kilim tezgahını yeniden kurarak vakit geçirmek amacıyla...

Günyüzü'nün meşhur 'Zili' kilim motiflerini çantalara dokuyor
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Günyüzü Kayakent mahallesinde yöreye özgü ’Zili’ kilim motifleri birbirinden güzel çantalara dönüşüyor.

Kayakent mahallesinde ikamet eden Halide Yıldırım, evinde boşta duran eski kilim tezgahını yeniden kurarak vakit geçirmek amacıyla zili kilim dokuyarak çanta yapmaya başladı. İlk önce akrabalarına hediye olarak verdiği çantalara rağbet büyüyünce dokuyup satmaya başladı. Şimdilerde ise siparişlere yetişemiyor.

Halide Yıldırım, yaptığı açıklamada "Bizim gençliğimizde her evde, her kapının arkasında bir kilim tezgahı olurdu. Kirkit sesleri yankılanırdı sokaklarda. Şimdi unutulmaya yüz tutan bu sanat eserlerini vakit geçirmek için dokuyup çanta yapmaya başlamıştım. Eş dost akraba derken siparişlere yetişemez oldum. Dokuması ve ipliğin hazırlığı çok zahmetli olduğu için beni biraz yoruyor. İpliklerin boyanması için bitkiler toplamak gerekiyor, örneğin; ceviz kabuğu, sığır kuyruğu otu, soğan kabuğu, sütleğen gibi bitkiler. Yeri geliyor kullanılmış çay demi bile yün ipliğe renk veriyor. Yöremize ait zili kilimlerle yapılan çantalara, verilen emek ve birbirinden güzel motifler dolayısıyla paha biçilemez. Bu konudada Belediye Başkanımız Remzi Arayıt’ ın yaptığı çalışmalar var. Kendisine geleneklerimize sahip çıktığı için teşekkür ederim" dedi.
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