Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Bahar Buluşmaları’nda bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nün düzenlediği "5. Bahar Buluşmaları" etkinliğinin açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan’ın da katılımıyla Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci yer aldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ve özellikle de Grafik Bölümü’nün, Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Özcan, "Güzel Sanatlar Fakültemizin düzenlediği etkinlikte bugün mezunlarımız da konuşmacı olarak yer alıyor. Mezunlarımızdan bahsederken bu noktada birkaç konuya da değinmek istiyorum. Üniversitemizin mezunlar birliği sayfası yenilendi ve yönergesi, stratejileri ve amaçları yeniden yapılandırıldı. Sayfamızda şu an mezunlarımızla ilgili bilgileri görebileceğiniz gibi mezunlarımızın katılım gösterdikleri tüm etkinliklere ve fotoğraflara da ulaşabiliyorsunuz. Bu işlemlerin tümünü gerçekleştirebilmek için sayfamıza kayıt olmanız ve LinkedIn ile bağlantı kurmanız yeterli. Bu sayede tüm belgelerimize erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimizin nerelerde görev yaptığını dair de bilgi sahibi olabilecekler. Rektörlük olarak bu etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Deneyim paylaşımı çok önemli bir yere sahip"

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Eryılmaz ise etkinliğin 2 gün süreceğini belirterek, "Bu yıl da mezunlarımızı ve öğrencilerimizi bir araya getirmeye devam ediyoruz. Birçok alanda olduğu gibi grafik tasarımı alanında da deneyim paylaşımı çok önemli bir yere sahip ve bugün de arkadaşlarımız deneyimlerini katılımcılarımızla paylaşacaklar. Bu paylaşımların bugün buradaki katılımcılılarımıza önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Etkinliğimiz iki gün sürecek ve yarın da arkadaşlarımız, katılımcılarımızın portfolyolarını inceleyecekler. Bu çok önemli bir çalışma ve umarım verimli bir şekilde geçer" ifadelerini kullandı.

"Amaç, profesyonellerle öğrencileri bir araya getirmek"

Etkinlik sorumlusu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Sevim Selamet, amaçlarının alanın profesyonelleriyle ve öğrencileri bir araya getirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

"Bu sene konuşmacı olarak şu an piyasada başarılı işlere imza atan 4 mezunumuzu davet ettik. Bu etkinliğe kendi bölümümüz dışındaki öğrencilerimizden de talepler oluyor. Çünkü bu etkinlik aynı zamanda öğrencilerimizin iş bulmalarına da yardımcı olan bir buluşma. Etkinliğin ilk günü sunumlar ile ikinci günü ise öğrenciler ile konukların buluşmalarıyla tamamlanacak. Öğrencilerimiz kendi çalışmalarını profesyoneller yardımı ile inceleyerek bir takım geri dönütler alacak ve alana hakim kişiler ile fikir alışverişlerinde bulunabilme şansı yakalayacaklar. Bu tür konferansların dışında bizler daha yakın ilişkiler kurulabilmesi adına sosyal ortamlar da yaratmaya çalışıyoruz. Son olarak bu etkinliğin düzenlenmesinde katkıları olan Doktor Öğretim Üyesi Ebru Baranseli, Arş. Gör. Gökhan Apaydın ve Arş. Gör. Aydan Siretli’ye teşekkür ediyorum."