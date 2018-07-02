Hafta sonunu fırsat bilen Eskişehirliler Regülatör’e akın etti

Yazın kendini iyice göstermesi ile evlerine sığamayan Eskişehirliler, hafta sonu Odunpazarı Belediyesi’nin Regülatör Piknik Alanına akın etti.

Havaların ısınması ile piknik sezonu da açıldı. Hafta sonunu evlerinde geçirmek istemeyen Eskişehirlilerin tercihi ise Odunpazarı Belediyesi’nin Regülatör Piknik Alanı oldu. Topunu, kilimini, yiyecek ve içeceklerini yanına alan 7’den 70’e Eskişehirliler, adeta Regülatöre akın etti. Sabahın erken saatlerinde pikniğe gelmeye başlayan vatandaşlar, geç saatlere kadar Regülatörde kaldı. Açık havanın ve bol yeşilin tadını çıkaran vatandaşlar, keyifli bir gün geçirdi. Pikniğin olmazsa olmazlarından mangal, top ve hamak üçlüsü Regülatördeki yerini aldı. Regülatörde piknik yapan vatandaşların bir kısmı top oynamayı tercih ederken bir kısmı da gölgede yeşiller arasında hamak da uyumayı tercih etti.

Mangalda etlerin pişirildiği, çayların demlendiği Regülatörde, ailesi ile güzel bir gün geçiren Eskişehirliler Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti. Evlerin çok sıcak olduğunu belirten vatandaşlar, “Sıcaktan şehir merkezi adeta yanıyor, evlerde durmak mümkün değil. Biz de biraz rahatlayalım diye buraya geliyoruz. Temiz bir yer. Bizler için her türlü imkan düşünülmüş. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a bizi düşündüğü için teşekkür ederiz” dedi.

Şehirlerin beton yığınına döndüğünü söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bu yığınları arasında hayatını geçiren vatandaşların bol yeşilin arasında keyifli bir gün geçirmesi için çalıştıklarını söyledi. Şehr-i Derya Parkı’nın Odunpazarı Belediyesi’nden alındıktan sonra çöp yığınına döndüğünü hatırlatan Başkan Kurt, “Vatandaşlarımız yeşilin içinde yaşasınlar istiyoruz. Bu nedenle de Yeşil bir Odunpazarı için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hafta boyunca yoğun bir koşuşturmanın içinde bunalan vatandaşlarımız biraz da olsa rahat bir nefes alsın diye tüm uğraşımız. 3 yılda 407 bin metre kare alanı ağaçlandırdık. Piknik alanlarını revize ettik. Kent Ormanı gibi yeni piknik alanları oluşturduk. Vatandaşlarımız piknik yapsın, ailesi ile zaman geçirsin istedik. Ancak bu birilerini rahatsız etmiş olmalı ki, DSİ Şehr-i Derya’yı bizden aldı. Şu an orası çöp yığınına dönmüş durumda. Oysa biz piknik alanlarına giden 7’den 70’e her yaş gurubundan vatandaşımızın sağlığını ve rahatını düşünüyoruz” dedi.