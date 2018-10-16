Halk Market 3 yaşında

Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığı sosyal yardım modeli olan Halk Market, 3 yılı geride bıraktı."Yoksullukla Mücadele Günü"...

Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığı sosyal yardım modeli olan Halk Market, 3 yılı geride bıraktı.

"Yoksullukla Mücadele Günü" olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan Halk Market 3’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kurulduğu günden bugüne kadar Halk Market ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 Milyon TL üzerinde yardım edildi.

Halk Market’in 3’üncü yılı ile ilgili açıklama yapan Halk Market yetkilileri, Halk Market’ten her ay bin hanenin yararlandığını kaydetti. Halk Market yetkilileri, daha çok vatandaşa ulaşmak için hayırsever vatandaşların bağışlarını beklediklerini vurguladı.