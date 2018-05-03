Halk oyunları atölyesi çocuklarının yıl sonu gösterisi

Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Halk Merkezleri’ndeki halk oyunları atölyesine katılan çocuklar, yıl sonu gösterisi düzenledi.

Halk oyunları atölyelerine katılan 8-11 yaş arası 170 çocuk, yıl sonu gösterisi yaptı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 farklı grubun yer aldığı gösteride Eskişehir, Artvin ve Adıyaman yörelerinden halk oyunları oynandı. Zeybek gösterilerinin yapıldığı gecede ayrıca potpuri grupları da yer aldı. Çocukların halk oyunları gösterisi izleyenlerden tam not aldı.