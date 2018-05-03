ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:23

Halk oyunları atölyesi çocuklarının yıl sonu gösterisi

Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Halk Merkezleri’ndeki halk oyunları atölyesine katılan çocuklar, yıl sonu gösterisi düzenledi.Halk oyunları atölyelerine katılan 8-11 yaş arası 170 çocuk, yıl sonu gösterisi yaptı. Yunus Emre Kültür...

Halk oyunları atölyesi çocuklarının yıl sonu gösterisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Halk Merkezleri’ndeki halk oyunları atölyesine katılan çocuklar, yıl sonu gösterisi düzenledi.

Halk oyunları atölyelerine katılan 8-11 yaş arası 170 çocuk, yıl sonu gösterisi yaptı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 farklı grubun yer aldığı gösteride Eskişehir, Artvin ve Adıyaman yörelerinden halk oyunları oynandı. Zeybek gösterilerinin yapıldığı gecede ayrıca potpuri grupları da yer aldı. Çocukların halk oyunları gösterisi izleyenlerden tam not aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku