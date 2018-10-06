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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:42

Hamamyolu keyfi Alaaddin Park ile bütünleşti

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların sosyalleşmesi için Hamamyolu caddesinde yer alan kafelerin ardından, Alaaddin Parkını yeniden tasarlayarak aile çay bahçesine dönüştürdü.Beton yapılar içerisinde, şehrin yoğunluğundan bunalan vatandaşların...

Hamamyolu keyfi Alaaddin Park ile bütünleşti
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Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların sosyalleşmesi için Hamamyolu caddesinde yer alan kafelerin ardından, Alaaddin Parkını yeniden tasarlayarak aile çay bahçesine dönüştürdü.

Beton yapılar içerisinde, şehrin yoğunluğundan bunalan vatandaşların nefes alacağı bir alan olarak tasarlanan çay bahçesinde sıcak ve soğuk içeceklerin yanında kahvaltı, tost ve gözleme çeşitleri de bulunuyor. 220 kişi kapasitesi olan Alaaddin Park Aile Çay Bahçesi , Hamamyolu caddesinde olduğu gibi vatandaşlara ucuz hizmet veren aile bahçesinde çay 1 liraya satılıyor.
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