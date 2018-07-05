Hamamyolu, sokak sineması ile renklenecek

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren yazlık sinema gösterimleri başlıyor.

’Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen sinema etkinliğinin ilk gösterimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Hamamyolu’nda yapılacak olan ilk gösterimde sinemada gişe rekoru kıran Aile Arasında Eskişehirliler ile buluşacak. 7’den 70’e tüm Eskişehirlilere sinema dolu akşamlar yaşatacak olan etkinliğin ilk gösterimi Hamamyolu’nda gerçekleşecek. Kültür ve sanatı vatandaşların ayağına götürme çalışmalarına yazlık sinema gösterimleriyle devam eden Odunpazarı Belediyesi, sinema gösterimlerinde patlamış mısır ve gazoz ikram edecek. Eskişehirlilere açık havada film izleme keyfi yaşatacak olan Sokak Sineması Etkinliği ‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile 9 Temmuz Pazartesi günü Hamamyolu’nda gerçekleşecek ilk gösterimle başlayacak. 20 Temmuz Cuma gününe kadar 10 farklı mahallede açık hava film gösterimi yapacak olan Odunpazarı Belediyesi, birbirinden güzel ve özel 3 film ile Eskişehirlilerle bir araya gelecek.

Gazoz ve mısır ikram edilecek

Komedi tarzında filmleri tercih eden Odunpazarı Belediyesinin gösterimini yapacağı ilk film; senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı, başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın oynadığı sinemada izlenme rekorları kıran ’Aile Arasında’ filmi olacak. Sokak Sineması Etkinliği’nde Odunpazarı Belediyesinin gösterimini yapacağı ikinci film ise senaryosunu Birol Güven’in yazdığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı, başrollerinde ise Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel’in rol aldığı; Mustafa Ali’nin doğa ile iç içe hayatı ile tanıştırıp modern hayatı sorgulamaya yöneltecek olan komedi filmi Mandıra Filozofu olacak. Sokak Sineması Etkinliği kapsamında gösterimi yapılacak olan üçüncü film ise Mandıra Filozofu Mustafa Ali’nin İstanbul’a gelmesi ve modern dünya ile hesaplaşmasının anlatıldığı Mandıra Filozofu İstanbul olacak. Tamamen ücretsiz yapılacak olan film gösterimleri saat 21.00’de başlayacak. Odunpazarı Belediyesi film gösterimleri sırasında gazoz ve mısır ikram edecek.

“Bir nostaljiye hayat veriyoruz”

Eskişehirlileri alışveriş merkezlerine sıkışan sinemalardan kurtarmak için İf Kare Eskişehir, Başka Sinema ve Sokak Sineması etkinliklerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Bir nostaljiye tekrar hayat veriyoruz. Çocukluğumuzda gitmekten büyük zevk aldığımız açık hava sinemaların keyfini çocuklarımızın da tatmasını istedik. Hemşehrilerimizi kısıtlı bir süre de olsa dertlerinden, sıkıntılarından uzaklaştırmak, güldürmek aynı zamanda da düşündürmek için de bu yıl ki etkinliklerimizde komedi filmleri seçtik. Bütün hemşehrilerimi 9 Temmuz’da başlayacak olan Sokak Sineması etkinliklerimize davet ediyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim” dedi.