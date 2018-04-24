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24 Nisan 2018 Salı 18:25

‘Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi’

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi” konferansı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Konferansa...

‘Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi'
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Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık Eğitimi” konferansı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçi Murat Topçu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki birimleri, görevlerini, insan kaynaklarını, üyesi oldukları uluslararası kuruluşlarını tanıtarak başlayan Murat Topçu daha sonra konferansın içeriğini oluşturan “VOR (VHF Omni-directional Radio Range), DME (Distance Measurement Equipment), NDB (Non-directional Radio Beacon), ILS (Instrument Landing System), Radar (PSR ve SSR), Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Mania Kriterleri hakkında bilgi verdi. Topçu, seyrüseferin bir noktadan başka bir noktaya deniz, hava, kara herhangi bir yolla seyahat etmek anlamına geldiğini açıklayarak “Konferansımızın konusu olarak bilinen VHF frekans bandında çok yönlü radyo yayını olarak bilinen VOR, uluslararası standartta orta ve kısa mesafe navigasyon yani seyrüsefer cihazı olarak tanımlanır” dedi. DME, NDB, ILS, Radar, Uluslararası Mevzuat ve Mania Kriterlerinden de bahseden Murat Topçu, “Aslında siz bu bilgileri üniversitede alıyorsunuz. Hepinizin de çok iyi bildiğine eminim. Ama bizim amacımız bu konularda biraz da olsa farkındalık oluşturmak ve bildiklerinizin üzerinden bir kez daha geçmek” diyerek konuşmasına son verdi.

Konferansı sonlandırmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi.
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