Hayalim Eskişehirspor yarışması

Hayalim Eskişehirspor adlı resim yarışmasının derece alan öğrencileri belirlendi.

İstiklal Ortaokulu tarafından düzenlenen “Hayalim Eskişehirspor” adlı resim yarışmasında, Şehit Barış Öztürk Okulu’ndan Sinem Demirtaş, Murat Atılgan Ortaokulu’ndan Fatma Janset Sönmez, Sakarya Eğitim Kurumlarından Mert Teke ödüle layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Eskişehirspor İdari Direktörü Ayhan Taşçı, kentte gerçekleşen bu tarz etkinliklerde takım olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İstiklal Orta Okul Müdürü Kenan Yılmaz, katılımlarından dolayı Eskişehirspor İdari Direktörü Ayhan Taşçı ve futbolcular Kayacan Erdoğan, Bruno Mezenga, Semih Güler, Andaç Güleryüz ve Bedirhan Altıntaş’a teşekkür etti. Bando ESES’in de yer aldığı tören imza ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.