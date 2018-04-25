Hayatını kaybeden dedesinin adına sergi açtı

Eskişehir’de Müge Erçoban isimli sanatçı, hayatını kaybeden dedesi anısına sergi açtı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Müge Erçoban, yaptığı eserler ile ilk bireysel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. 7 ay önce hayatını kaybeden dedesi Osman Erçoban adına sergiyi oluşturan Erçoban, "Bu sergiyi 7 ay önce vefat eden dedem Osman Erçoban adına yaptım. Bana en çok destek olan dedem için ’Rüyada’ adlı sergim, 24-30 nisan tarihlerinde Museum Pub’da açık olacak" dedi.