ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:33

Hayatını kaybeden dedesinin adına sergi açtı

Eskişehir’de Müge Erçoban isimli sanatçı, hayatını kaybeden dedesi anısına sergi açtı.Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Müge Erçoban, yaptığı eserler ile ilk bireysel sergisini sanatseverlerin beğenisine...

Hayatını kaybeden dedesinin adına sergi açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eskişehir’de Müge Erçoban isimli sanatçı, hayatını kaybeden dedesi anısına sergi açtı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Müge Erçoban, yaptığı eserler ile ilk bireysel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. 7 ay önce hayatını kaybeden dedesi Osman Erçoban adına sergiyi oluşturan Erçoban, "Bu sergiyi 7 ay önce vefat eden dedem Osman Erçoban adına yaptım. Bana en çok destek olan dedem için ’Rüyada’ adlı sergim, 24-30 nisan tarihlerinde Museum Pub’da açık olacak" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku