Eskişehir H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi öğrencileri; sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Servisindeki Lösemili Çocuklara tam destek vererek güzel ve örnek bir etkinliğe imza attılar.

Öğrenciler oluşturdukları müzik grubu ile Onkoloji Servisinde ayakta gezen cocuklara eğlence tertip ettiler. Ayrıca öğrenciler; kendi ve ailelerinin kan gruplarını ve adreslerini içeren listeyi, Onkoloji Servisine verdiler. Onkoloji Servisi; kan ihtiyaç olduğunda; listedeki kan gruplarına bakarak öğrencileri ve ailelerini çağırıp kan bağışında bulunmalarını sağlayacaktır.

ESOGÜ Onkoloji Servisinde yatan ve ayakta gezen Lösemili Çocuklara; Okul Müdürü Şenol Uçar, öğretmenleri Emel Acar ve Sabire Kerman’ın desteğiyle gönüllü olarak bir kampanya başlattılar. Pediyatrik Onkoloji Bölümünde tedavi görürken en büyük sıkıntılardan birinin şehir dışından gelen hastaların kan ve trombosit bulmakta zorlandıklarını öğrenen öğrenciler; önce gönüllü kan bağışçı listesi oluşturdular. Sonra da öğrenciler; bir kampanya düzenleyerek, eğitmenlerden aldıkları bilgi dahilinde çocukların eğitimi için, kullanılacak materyallerden, oyuncaklardan ve kıyafetlerden oluşan hediyeler aldılar. Müzik grubu öğrencileri; keyifli bir müzik dinletisi eşliğinde, ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Servisindeki çocuklarla, hem sevgilerini, hem hediyelerini paylaştılar. Müzik Şölenini gerçekleştirmede gönüllü olarak yer alan Müzik Grubu; “Çağ Bandosu” orgda Murat Şen, gitarda Ege Ön, klarnette Burak Caferler olmak üzere ayakta tedavi gören çocuklara ve ailelerine hoşça vakit geçirdiler.

Bu projede emeği geçen Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi öğrencileri Ege Ön, Burak Caferler, Samet Başkaya, İrem Karakum, Melikenur Sivri ve Cansu Saban; okullarında bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirttiler. Öğrenci Samet Başkaya, etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Özellikle kan bağışı ve beyaz kan olarak bilinen aferez trombosit bağışı kapsamındaki lösemili çocuklarımıza, daha fazla ağırlık vereceğiz. Çünkü burada sadece Eskişehirli değil, diğer illerden de gelen hastalar tedavi görüyor ve acil kan istendiğinde tanıdıkları da yok, zor durumda kalıyorlar. Biz bu konuda arkadaşlarımız ve aileleri olmak üzere; kan grubu, adres, telefon numarası olmak üzere geniş kapsamlı bir liste oluşturduk ve yetkililere verdik. Böylece kan bulma konusunda onlar için kolaylık sağlayacağımızı umuyoruz” diye ifade etti.