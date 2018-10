Her yerde 6 aylık köpeğini arıyor

Eskişehir’de yaşayan 24 yaşındaki Özlem Ercek, her yerde iki gün önce kaybolan Golden cinsi köpeğini arıyor.

Sakintepe Mahallesinde yaşayan Sağlık Görevlisi Ercek, yaklaşık 5 ay önce henüz bir aylıkken Golden cinsi bir köpek sahiplendi. Bu süre zarfında Paşa ismini verdiği dostunun tüm ihtiyaçlarını gideren Ercek, köpeğine gözü gibi baktı. Dostunu bir an olsun yanından ayırmayan Özlem Ercek, evinin bahçesinde baktığı köpeği her zaman olduğu gibi bırakarak dışarı çıktı. Eve döndüğünde Paşa isimli köpeğinin yerinde olmadığını gören Ercek, adeta hayatının şokunu yaşadı. Etrafa bakan ve köpeğini bulamayan Özlem Ercek, iki gündür her yerde dostunu arıyor. Büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Özlem Ercek, “Köpeğim 6 aylık erkek golden. Mavi bir tasması vardı ve oldukça can yakındı. İsmine duyarlı bir hayvan ve en son Sakintepe civarın görülmüş. Normalde hiç bahçeden çıkmaz daha önce de birçok kez bırakmışlığımız var. Biri ya da birilerinin aldığı ihtimali üzerinde duruyoruz. Gören ya da duyan birileri varsa bize sosyal medya üzerinden ulaşırlarsa çok sevinirim” ifadelerini kullandı.