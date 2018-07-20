Hiçbir destek almadan tiyatro sergileyen gençlerin azmi

Kendi imkânlarıyla tiyatro oyunlarını sergileyen biri üniversite öğrencisi iki genç, Eskişehir’deki sanatseverler hakkındaki memnuniyetini dile getirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü öğrencisi Furkan Tuğrul Akbuluk ile Alihan Durgut, tiyatro tutkularını azimle birleştirerek hiçbir maddi destek almadan oyunlarını sergiliyorlar. Jeantardieu’in yazdığı ’Gişi’ oyununu daha önce iki defa Muğla’da sehneleyen gençler, şimdi de Eskişehir’de sahne almaya hazırlanıyorlar.

Bu konuda Eskişehir’in diğer illere kıyasla daha geniş imkanlara sahip olduğunu söyleyen Furkan Tuğrul Akbuluk, “Tepebaşı Belediyesi önceki oyunda da bu oyunda da bize yeterince destek olmaya çalıştı, yardım etti. Örneğin başka şehirlerde sahne almak için tiyatro ekipleri bir ücret ödüyorlar. Bize burada sahneyi ücretsiz bir şekilde karşıladılar. Yine 29 Ekim sahnesinde provalarımızı yaptık. Fakat tabii ki iş sıfırdan bir oyun üretmek olduğu zaman zannettiğimiz kadar da kolay olmuyor. Oyunun ışığı, oyunun dekoru, oyunun rejisi hep bizim omuzlarımızdaydı” şeklinde konuştu.

En büyük şanslarının Eskişehir olduğunu ve kent halkının tiyatroya verdiği önemden bahseden Akbulut “Öncelikle şunu göstermek istiyoruz biz her hangi kuruma bağlı olmadan tiyatro yapmaya hevesli iki gencin bu macerasına bu emeğine tanıklık etmelerini belki de bir noktada bunun bir parçası olmalarını istiyoruz. Bunu muhatabımızı bulmadan yapamayız sonuçta o yüzden muhatabımıza ulaşmak istiyoruz. Tiyatroya hevesli tiyatroya meraklı bir şehir olduğumuzu düşünüyorum. Şehir tiyatroları burada bütün oyunlarını dönem içerisinde dolu salona oynuyorlar. O yüzden bu tiyatroya hevesli insanları bu oyunda da beklentilerinin karşılanacağına inanıyorum. Tiyatro aşığı bu şehrin insanlarını, 4 Ağustos Cumartesi günü Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi Ali İsmail Korkmaz sahnesinde sergileyeceğimiz oyuna herkesi davet ediyoruz” dedi.