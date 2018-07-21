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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:41

HidroAna Takımı’nda Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç; Anadolu Üniversitesi’nin hidrojen enerjili araç projesi “HidroAna” takımını ağırladı.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden...

HidroAna Takımı'nda Başkan Ataç'a ziyaret
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç; Anadolu Üniversitesi’nin hidrojen enerjili araç projesi “HidroAna” takımını ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan, hidrojen enerjili araç projesi “HidroAna” takımını makamında kabul etti. Ziyarette HidroAna Enerji Verimlilik Projesi Takımı adına konuşan Beyza Lik, tasarladıkları aracın Londra’da düzenlenen ve 15 ülkeden 140 takımın katıldığı yarışmada kendi kategorisinde 8.’lik derecesi elde ettiğini belirterek, Başkan Ataç’a araç hakkında bilgiler verdi. Lik, geliştirdikleri aracın 1 metreküp hidrojen gazı ile 313 kilometre mesafe alarak derece kazandığını ifade etti. Üniversite öğrencilerini başarılarından ötürü tebrik eden Başkan Ataç ise, “Gerekli imkanlar sağlandığında bizim gençlerimizin ne büyük başarılar elde edebileceği ortada. Bilim, akıl ve çalışkanlık ile hareket eden bir ekibin başarısız olması söz konusu olamaz. Sizlerle gurur duydum, şehrimiz adına tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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