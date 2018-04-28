Himmet Baba’yı anma ve yağmur duası

Seyitgazi Kümbet Mahallesi’nde ilçenin manevi mimarlarından Himmet Baba yad edildi. Bolluk ve bereket için yağmur duası gerçekleştirildi.

İlçenin önemli tarihi eserlerinden birinin yeniden hayata döndürülmesi ve korunması için yapılan restorasyon çalışmalarının sonlanması ardından düzenlenen etkinlikte konuşan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Bugün hem yağmur duası hem Himmet Babamızı anma hem de Himmet Baba Türbemizin restorasyondan sonraki açılışı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Memleketimize tapu niteliğinde ki bu milli manevi değerlerimizi yaşamayı ve yaşatmayı Himmet Baba’yı anmayı ve anlamayı nasip etsin inşallah. Cenabı Hak, gelecek küçük kuşaklarımıza Himmet Baba ve Seyyid Battal Gazi’nin kimler olduğunu anlamayı bizlere ve onlara nasip etsin inşallah. Biz bu memleketin tapusu niteliğinde ki bu değerlerimizi koruyacağız, kollayacağız ve ebediyete kadar burada dikili kalmasını sağlayacağız. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, Cenabı Hak kardeşliğimize zeval vermesin inşallah” diye konuştu.

Konuşmaların ardından restorasyonu tamamlanan Himmet Baba Türbesi’nde dualar edildi. Yoğun bir kalabalığın olduğu etkinliğin ardından yemek ikramı gerçekleştirildi.