İÇAD çocukları sessiz doğa yolcusu

İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Derneği (İÇAD) üyeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen Sessiz doğa projesine katıldı.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri tarafından finanse edilen, işitme engelli öğrencilerin doğa farkındalıklarını artırabilmek ve bilgi düzeylerini geliştirmek amacıyla düzenlenen projede İÇAD üyesi 21 çocuk ve 3 yetişkin yer aldı. İÇAD Yönetim Kurulu Üyesi Ürküş Gürel, "Proje ile hedef kitleye, tabiatı; onun diliyle ve onunla birlikte tanıtmak, tabiat zenginliklerine yönelik ekolojik bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. Yöremizde korunan doğal alanların tanınması ve buralardaki flora ve fauna türleri hakkında yerinde verilecek görsel bilgilerle, müze, laboratuvar ve üretim çiftliği gibi alanlardaki mevcut bilgiyi de kullanarak hedef kitlenin bilgi dağarcığına doğal-ekolojik unsurlar eklemek istiyoruz. Gerçekleştirilecek eğitim, katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla bizzat doğanın içinde doğal denge denilen olağanüstü uyumun algılanmasına ve bu uyumun bozulmasını önleyici kimi önermelerin olduğu, ekoloji tabanlı bir eğitim uygulamasıdır. Böylece ekosistemler, tüm öge ve işlevleri ile bir bütün olarak anlatılacak ve anlaşılacaktır. Bu işlevlerin insan bağlantısı, başka bir deyişle yaşam için gerekliliği ve öneminin kavranması da sağlanmış olacaktır. Çocuklarımızın kendini gerçekleştirmesine imkan sağlayacak daha nice projelerle yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.