İki okuldan “Yollar Kitapla Biter” projesi

Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi ve Bilecik Refik Arslan Fen Lisesi kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla “Yollar Kitapla Biter” adı altında bir projeye imza attılar.

Proje kapsamında Bilecik Refik Arslan Fen Lisesi öğrencileri kitap okuyarak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Eskişehir’e geldiler. Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri kardeş okulu Eskişehir Tren Garında karşıladılar.

Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgut Erguvan projenin amaçlarından bahsederek, “Bu projemizde Bilecik Refik Arslan Fen Lisesi ile hareket ettik. Projemizin adı ‘Yollar Kitapla Biter’. Amacımız ise kitap okuma farkındalığının oluşturulması. Özellikle seyahatlerde, uzun yolculuklarda yolların daha hızlı geçmesi için ve faydalı olması amacıyla kitap okumanın önemine dikkat çektik. Bu projemize okulumuzdan yaklaşık 30 öğrenci, Bilecik Refik Arslan Fen Lisesi’nde de 30 öğrenci katılmış bulunmaktadır. Bugün şehrimize Bilecik’ten 30 öğrencimiz Yüksek Hızlı Tren ile geldiler. Biz de 10 Mayıs tarihinde aynı şekilde Bilecik seyahatimizi gerçekleştireceğiz. Trende öğrencilerimize gidene kadar kitap okutturarak bir farkındalık oluşturmayı amaçladık” dedi.

Su gibi ekmek gibi ihtiyaç

Proje kapsamında Eskişehir’e gelen Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakioğulları, “Öğrencilerimiz arasında okumanın artırılmasında, yaygınlaştırılmasında konuya vermiş olduğumuz öneme binaen farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir projesi yaptık. Bu proje çalışmasına istianen buradayız. Amacımız ekmek, su gibi, uyku gibi okumanın ihtiyaç hissedilmesi. Tek hedefimiz bu. Amacımız okumayı yaygınlaştırmak: Kitap okuyarak geldik, öğrencilerimiz okuduğu kitaplar hakkında kısa bilgiler verecekler” diye konuştu.