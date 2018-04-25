ESKİŞEHİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:28

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömerülfarukoğlu emekli oldu

Uzun yıllardır yürüttüğü Eskişehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinden yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılan Turgay Ömerülfarukoğlu, Vali Özdemir Çakacak’a veda ziyaretinde bulundu.Vali Çakacak, İl Basın ve...

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömerülfarukoğlu emekli oldu
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Uzun yıllardır yürüttüğü Eskişehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinden yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılan Turgay Ömerülfarukoğlu, Vali Özdemir Çakacak’a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çakacak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten ve üstün hizmet anlayışı içerisinde görevini layıkıyla yerine getiren Ömerülfarukoğlu’na emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler geçirmesini diledi. Devlet hizmetinin son yıllarında Vali Çakacak ile birlikte çalışma şerefine nail olduğunu dile getiren Ömerülfarukoğlu ise, görevini başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, Eskişehir Valiliği’ndeki hizmetlerinden dolayı Ömerülfarukoğlu’na teşekkür plaketi verdi.
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