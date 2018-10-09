ESKİŞEHİR:
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09 Ekim 2018 Salı 14:31

İl Sağlık Müdürlüğünden bilgilendirme konferansı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Dünya Artrit Günü’ ve ’Dünya Kalp Günü’ münasebetiyle halkın bilinçlendirmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla konferans düzenlendi."Romatizmal Hastalıklar Nedir...

İl Sağlık Müdürlüğünden bilgilendirme konferansı
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Dünya Artrit Günü’ ve ’Dünya Kalp Günü’ münasebetiyle halkın bilinçlendirmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla konferans düzenlendi.

"Romatizmal Hastalıklar Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?" ve "Kalp Hastalıklarından Korunma ve Tedavi" konularını ele alan konferansta konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge ağrı kesici ilaçların kullanımı konusuna dikkat çekerek, her ilaçta olduğu gibi ağrı kesici ilaçları da çok gerekli olmadıkça kullanılmaması gerektiğini söyledi. Ağrı kesicilerin de kısa ve uzun dönem yan etkileri olduğuna vurgu yapan Bilge, uygunsuz ve gereksiz kullanımlar sonucunda; kalp yetmezliği, hipertansiyon, inme ve mide kanaması gibi yan etkileri olduğunu aktardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Doç. Dr. Nazife Şule Yaşar Bilge tarafından "Romatizmal Hastalıklar Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir" konuları, ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Prof. Dr. Taner Ulus tarafından ise "Kalp Hastalıkları ve Tedavi" konularında katılımcılara yaptıkları sunumla bilgilendirmelerde bulundu.

Yoğun katılımın olduğu konferans soru-cevap bölümüyle tamamlandı.
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