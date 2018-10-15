ESKİŞEHİR:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:01

İl Sağlık Müdürü Bilge, palyatif bakım hastalarını ziyaret etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç Dr Uğur Bilge, Dünya Palyatif Bakım Günü sebebiyle Eskişehir Devlet Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi palyatif bakım servislerinde tedavileri devam eden hastaları ziyaret etti.Müdür Bilge...

İl Sağlık Müdürü Bilge, palyatif bakım hastalarını ziyaret etti
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç Dr Uğur Bilge, Dünya Palyatif Bakım Günü sebebiyle Eskişehir Devlet Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi palyatif bakım servislerinde tedavileri devam eden hastaları ziyaret etti.

Müdür Bilge ziyaretler esnasında hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip çiçek takdim etti. Hasta yakınlarıyla sohbet eden Müdür Bilge, "Palyatif bakım, hastayı rahatlatacak, yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavi şeklidir. Hastanelerimizde palyatif bakımı konusunda eğitim almış sağlık personelleri tarafından uygun ortamlarda verilmektedir. Dünya sağlık örgütü palyatif bakımını, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta-ailede ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır" dedi.
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