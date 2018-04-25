ESKİŞEHİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:56

İlkokullar Arası Şiir Okuma Yarışması 3’ncüsü Günyüzü’nden

Günyüzü Şehit Mücahit Top İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Bayram, Eskişehir’de yapılan il geneli İlkokullar Arası Şiir Okuma Yarışmasında "sol yanım acıyor" adlı şiiriyle 3’ncü oldu.Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde...

İlkokullar Arası Şiir Okuma Yarışması 3'ncüsü Günyüzü'nden
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Günyüzü Şehit Mücahit Top İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Bayram, Eskişehir’de yapılan il geneli İlkokullar Arası Şiir Okuma Yarışmasında "sol yanım acıyor" adlı şiiriyle 3’ncü oldu.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan yarışmada Zeynep Bayram, okuduğu şiirle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Okuduğu şiirle 3’ncülüğe hak kazanan Zeynep’ in hediyesini Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen verdi.
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