İlkokullar Arası Şiir Okuma Yarışması 3’ncüsü Günyüzü’nden

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan yarışmada Zeynep Bayram, okuduğu şiirle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Okuduğu şiirle 3’ncülüğe hak kazanan Zeynep’ in hediyesini Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen verdi.

Günyüzü Şehit Mücahit Top İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Bayram, Eskişehir’de yapılan il geneli İlkokullar Arası Şiir Okuma Yarışmasında "sol yanım acıyor" adlı şiiriyle 3’ncü oldu.

Günyüzü Şehit Mücahit Top İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Bayram, Eskişehir’de yapılan il geneli İlkokullar Arası Şiir Okuma Yarışmasında "sol yanım acıyor" adlı şiiriyle 3’ncü oldu.Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde...

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