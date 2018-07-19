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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:16

İmar affı için son gün 31 Ekim

Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, imar affı ve konut satışları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Çelik, imar affından herkesin yararlanması gerektiğini söyleyerek, son günün 31 Ekim olduğunu hatırlattı. Çelik, “İmar affı gerçekten...

İmar affı için son gün 31 Ekim
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Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, imar affı ve konut satışları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, imar affından herkesin yararlanması gerektiğini söyleyerek, son günün 31 Ekim olduğunu hatırlattı. Çelik, “İmar affı gerçekten çok önemli bir konu. Problemli olan arsalar, evler, iskan raporu almayan, yarım kalmış binaları ilgilendiren bir konu. Bunu bir milat olarak görüyorum. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. İmar affı için son gün 31 ekim. Bu fırsatı vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Banka faiz oranları arttı, konut satışları durma noktasına geldi

Bu sürenin uzatılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Çelik, konut satışlarındaki durgunluktan da söz ederek şunları söyledi:

“Konut satışlarımız yaklaşık 1 buçuk 2 yıldır istediğimiz düzeyde gitmiyor. Çevremizde yaşanan olaylar, ülkemizin içinde bulunduğu ortam bunda etkili oluyor. Seçim döneminde KDV’de indirim, banka faiz oranlarında indirim yapıldı. O süreçte meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız bundan yararlandı. Biz seçimden umutluyduk ama bu beklediğimiz gibi olmadı. Sektör adeta durma noktasına geldi. Seçimden sonra faiz oranları 0,89’dan, 1,70’lere çıktı. Bu da piyasada durağanlık yaşatıyor.”
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