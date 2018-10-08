ESKİŞEHİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:35

İnönü Belediyesi amatör spor kulüplere malzeme desteği geleneğini sürdürdü

Eskişehir İnönü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplere malzeme desteği geleneğini sürdürdü.İnönü Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde ilçede bulunan spor kulüplerine...

İnönü Belediyesi amatör spor kulüplere malzeme desteği geleneğini sürdürdü
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Eskişehir İnönü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplere malzeme desteği geleneğini sürdürdü.

İnönü Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde ilçede bulunan spor kulüplerine malzeme desteği 2018-2019 sezonunda da devam ediyor. Kulüplerin ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından temin edilen kamp eşofmanı ve spor ayakkabılardan oluşan malzemeler İnönü Belediyesi Spor Komisyonu Direktörü Ali Erol tarafından 1. Amatör Küme ve U14’de mücadele eden İnönüspor Kulübü Başkanı Samet Öz’e teslim edildi. İnönü Belediyesi malzeme yardımının yanında tüm sezon boyunca kulübün yapacağı maçlarda ulaşım giderlerini de karşılıyacak.

Kulüp Başkanı Öz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve İnönü Belediyesine malzeme ve ulaşım desteğinden dolayı teşekkür etti.
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