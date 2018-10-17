ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:32

İnönü Belediyesi amatör spora destek vermeye devam ediyor

İnönü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da İnönü Oklubalıspor Kulübüne malzeme desteği vermeye devam etti.İnönü Belediyesi sosyal sorumluluk çerçevesinde 2018-2019 sezonunda ilçede bulunan İnönü Oklubalıpor Kulübüne malzeme desteği...

İnönü Belediyesi amatör spora destek vermeye devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İnönü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da İnönü Oklubalıspor Kulübüne malzeme desteği vermeye devam etti.

İnönü Belediyesi sosyal sorumluluk çerçevesinde 2018-2019 sezonunda ilçede bulunan İnönü Oklubalıpor Kulübüne malzeme desteği vermeye devam etti. Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından temin edilen kamp eşofmanı, krampon, forma ve spor ayakkabılardan oluşan malzemeler İnönü Oklubalıspor Kulüp Başkanı Ali Yeşil’e teslim edildi.

Kulüp Başkanı Yeşil, her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerinden desteğini esirgemeyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve İnönü Belediyesine teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku