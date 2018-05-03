İnönü kültürü Türkiye’ye yayılacak

İnönü’nün geleneksel kadifesi ve sim işleri artık Türkiye genelinde açılan kurslarda öğretilebilecek.

İnönü’de kültür mirası kadifenin desen kullanmadan hazırlanması görenleri hayran bırakıyor. Bunun yanında İnönü sim işi ile hazırlanan kına kıyafetlerinin geliştirilerek, sonraki nesillere aktarılması planlanıyor. Bu noktada Nakış Öğretmeni Emine Karaarslan tarafından hazırlanan "Kadifeli Emine Gelin" isimli sim işi, kurs programlarının modülü yazılarak bakanlık tarafından onaylandı. Onaylamayla birlikte İnönü’nün sim işi ve İnönü’nün geleneksel kıyafeti kadife artık Türkiye’nin her yerinde kurs açılarak öğretilebilecek.

"Herkesin öğrenmesi için olanak sağlanmıştır"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnönü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihat Taktekin, gelinen noktadaki çalışmaları anlattı. Türkiye’nin her yerinde İnönü kültürünün yaşatılacağından bahseden Taktekin, "Eskişehir İnönü ilçesi ve çevresinde kadife kumaş ve bükülmüş sim ile işlenerek hazırlanan kına kıyafetleri, bölgenin simgesi haline gelmiştir. Ancak yeterince tanıtılıp yaygınlaştırılamamıştır. Yöre halkı tarafından günümüze kadar getirilmiş bir kültür mirası olan kadifenin en önemli özelliklerinden biri de, desen kullanılmadan İnönü sim işi teknikleri ile hazırlanmasıdır. Çok kültürlü bir ülke olmamızın kazandırdığı pek çok değer gibi İnönü sim işi ile hazırlanan kına kıyafetlerinin ve işleme tekniğinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak Nakış Öğretmeni Emine Karaarslan tarafından hazırlanmış olan ’İnönü Sim İşi ve Kadifeli Emine Gelin’ adında kurs programlarının modülü yazılmış olup bakanlık tarafından onaylanmıştır. Böylece İnönü sim işini ve İnönü’nün geleneksel kıyafeti olan kadife işini Türkiye’nin her yerinde kurs olarak açılıp herkesin öğrenmesi için olanak sağlanmıştır" dedi.

"İlçemiz bayanlarına istihdam alanı sağlanmış olacaktır"

Yapılan tasarımların sergiye çıkacağını belirten Taktekin, "Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması, ilçenin ve bölgenin tanıtımını sağlamakla birlikte, bölge halkına kazanç elde etme imkanı sunması amacıyla bu yıl yeniden nitelikli çalışmalarıyla yeni bir proje ile gündemi zinde tutmayı başaran Öğretmenim Emine Karaarslan, İnönü sim işi tekniğiyle işlenmiş özgün çalışılmış 30 parçadan oluşan takı tasarımlarıyla dikkatleri üzerimize toplamıştır. Emine Karaarslan ve 14 kursiyeri tarafından yapılan takılar işleme tekniği geliştirilerek modern görünümlü, günümüzde kullanılabilir şekilde oluşturulmuştur. İŞ-KUR destekli açılan bu kursta ilçemiz bayanlarına istihdam alanı sağlanmış olacaktır. Yapılan takılar ilçe ve ilde büyük ilgi görmüştür. Takı hazırlamayı öğrenen bayanlar satacakları

ürünlerle gelir elde etmeyi hedefliyorlar. Şimdiden büyük ilgi ve beğeni gören takılar isteğe bağlı tasarımlar yapılıp satılmaktadır. Tasarımlarımızı gelip görmek isteyen tasarım meraklıları için 8 Mayıs Pazartesi günü İnönü Halk Eğitim Merkezindeki sergimizde ve 12 Mayıs Cumartesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğrenme Şenliğinde sergilenecektir açılışımıza bekleriz" diye konuştu.