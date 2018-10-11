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11 Ekim 2018 Perşembe 12:18

İnönü’de 50’nci Muhtarlar Toplantısı

İnönü Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilçeye bağlı 16 mahalle muhtarının katılımı ile Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.İnönü Belediyesi tarafından 50’ncisi gerçekleştirilen toplantıda, 2014’den bugüne ilçeye bağlı mahalle...

İnönü'de 50'nci Muhtarlar Toplantısı
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İnönü Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilçeye bağlı 16 mahalle muhtarının katılımı ile Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

İnönü Belediyesi tarafından 50’ncisi gerçekleştirilen toplantıda, 2014’den bugüne ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile değerlendirme ve gelecek yıla ilişkin talep alınması görüşüldü.

İnönü İlçe Kaymakamı Mustafa Taş ve kurum amirlerinin katıldığı ilk bölüm sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından 16 mahalle muhtarından 2018 yılında yapılan çalışmalar ve 2019 yılı için görüşler alındı. 50’incisi gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklama yapan Başkan Bozkurt, muhtarlar ile 2018 yılında belediye tarafından mahallelere yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini ve 2019 yılında nelerin yapılması gerektiği görüşerek muhtarlardan taleplerin aldıklarını belirtti.
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