Eskişehir İnönü Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler ekipleri, ilçe genelindeki parklar, okul bahçeleri, ibadethaneler, sokak ve caddelerde hafta sonu genel temizliğine devam ettiler.İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; belediye ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler üzerine belirlenen noktalara bank yerleştirildiği belirtildi.
İnönü’de genel temizlik çalışmaları
Eskişehir İnönü Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler ekipleri, ilçe genelindeki parklar, okul bahçeleri, ibadethaneler, sokak ve caddelerde hafta sonu genel temizliğine devam ettiler.İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; belediye...