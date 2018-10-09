İnönü’de parklar genişletiliyor

Eskişehir’in İnönü Belediyesi, Oklubalı mahallesinde bulunan Bayırbaşı Sokak üzerindeki parkta yenileme ve genişletme çalışmalarına başladı.

İnönü Belediyesi tarafından Oklubalı mahallesindeki Bayırbaşı Parkı yenileme ve genişletme çalışmaları kapsamında park alanı 200 metrekare genişletilirken daha öncesinde bulunan oyun grubu da onarılıyor. Mahalle sakinlerinin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilmeleri için park çevresine yürüyüş yolu, yeşil alan ve bank, çardak gibi oturma alanları inşa edilecek. Çalışmalar esnasında mahalle sakinleri parkın genişletilmesi ve bakımdan geçirilmesinden son derce memnun kaldıklarını ileterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve çalışmaları yürüten belediye ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.