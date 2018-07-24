ESKİŞEHİR:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:31

İnönü’de tarla yolları onarılıyor

Eskişehir İnönü ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası tarla yollarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle İnönü Belediyesi tarafından tarla ve arazi yollarında iyileştirme çalışmaları başlatıldı.İnönü’ye bağlı Dutluca...

İnönü'de tarla yolları onarılıyor
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Eskişehir İnönü ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası tarla yollarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle İnönü Belediyesi tarafından tarla ve arazi yollarında iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

İnönü’ye bağlı Dutluca mahallesinden sonra Kümbet mahallesinde de yağışlarda bozulan tarla yolları ile ilgili mahalle muhtarlığından gelen talep doğrultusunda İnönü Belediyesi Başkanlığı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında bozulan yollar tesviye edilirken olası yağışlarda meydana gelecek taşkınların yolları bozmaması için yol kenarlarına eğim verilerek yağmur suyu kanalları açıldı. Kümbet mahalle muhtarı Mehmet Ayan mahalle sakinleri adına yollarda yapılan çalışmalardan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.
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